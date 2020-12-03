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موبايلي الأسرع في تصفح فيسبوك وSTC الأفضل في واتساب
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس”، والذي كشف في نسخة الربع الثالث من العام الجاري، عن تسجيل شركة موبايلي لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي: (فيس بوك، وإنستقرام، وتويتر، وسناب شات)، فيما سجلت شركة الاتصالات السعودية STC أفضل سرعة وصول لبرنامج (واتساب).
كما تصدرت شركة “موبايلي” قائمة سرعة الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة بعد تسجيلها لأفضل سرعة وصول لتطبيقات (ويبكس، زوم، مايكروسفت تيمز)، في الوقت الذي سجلت فيه شركة الاتصالات السعودية STC أفضل سرعة وصول لبرنامج (جوجل ميت).
وحول الوصول للألعاب الإلكترونية الأكثر استخدامًا في المملكة، فقد سجلت شركة زين أفضل زمن وصول لألعاب (فورت نايت، أبيكس ليجندز، دوتا 2)، وسجلت شركة موبايلي أفضل زمن وصول لألعاب (فيفا 20، ليغ أوف ليجيندز).
يذكر أن “هيئة الاتصالات” تسعى من خلال نشر تقرير “مقياس” بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
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