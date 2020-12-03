توجيهات هامة من وزير العدل بشأن المحاكمة عن بُعد

وجه منذ قليل الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” وزير العدل السعودي، بضرورة التوسع في تفعيل المحاكمة عن بُعد للسجناء خلال الفترة القادمة، لتشمل 71 محكمة و80 سجناً، حيث يُتيح المشروع إجراء التقاضي في المملكة دون الحاجة لنقل السجناء إلى المحاكم للتقاضي، وتتم كعملية إلكترونية كاملة.

وزير العدل يُصدر تعليمات جديدة بشأن المحاكمة عن بُعد

وأشارت وزارة العدل أن الجهود المبذولة في هذا المشروع كبيرة، وأنها تهدف إلى المحاكمة عن بُعد، وتجري بالتعاون الكامل بين الوزارة ومديرية السجون في المملكة، مؤكدة أن تلك الخطوة تأتي ضمن خدماتها العدلية التي تقدمها للتيسير على المستفيدين وحرصاً منها على سلامة وصحة الجميع وتوفير الوقت والجهد.

أهداف المحاكم عن بُعد

ومن أهداف مشروع المحاكم عن بُعد تقليل مُدد التقاضي مع اختصار الجهد والوقت على الجميع، كما أنه يوفر التكاليف المادية عند نقل العديد من السجناء إلى المحكمة بغرض المحاكمة، وأكد وزير العدل أن ذلك يجري وسط جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء عملية المحاكمة.

وكشفت وزارة العدل أن عدد الجلسات القضائية لمحاكمة السجناء عن بُعد 300 جلسة يومياً، حيث يكون فيها الاتصال مباشر بشكل مرئي بين المحاكم والسجون، وأنها توفر العديد من الأموال التي يتم صرفها على نقل السجناء، كما انها تقوم بشكل أسرع من المحاكمة العادية.