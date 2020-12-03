شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الدواجن والاستفادة من مياه السدود.. على طاولة «بيئة مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ناقش وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للأراضي المهندس صالح بن علي اللحيدان، مع المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، وبحضور مديري الإدارات عدداً من الموضوعات التي تخص الأراضي، بالإضافة إلى موضوع لجان مشاريع الدواجن في منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من مياه السدود ومحطات المعالجة وتوجه الوزارة في إنشاء المدن الزراعية، وما يتعلق ببرنامج التنمية الريفية.

الجدير ذكره أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.