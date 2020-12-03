شكرا لقرائتكم خبر عن الزهراني: نسعى لتمكين المرأة اقتصادياً.. والتدريب المهني أولوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت رئيسة جمعية الجنوب النسائية بأبها جواهر الزهراني أن الجمعية تعمل لتحقيق وتلبية احتياجات المرأة بالمنطقة الجنوبية، حيث تعتبر الجمعية الأم الحاضنة لها. وقالت: «نسعى إلى تمكين المرأة الجنوبية اقتصادياً من خلال الدعم المادي للتدريب المهني ودعم ريادة الأعمال، حيث تقدم الجمعية الدعم المالي للمستفيدات من ذوات الدخل المحدود من مطلقات، وأرامل، وأيتام لرفع المستوى المعيشي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهن».

وأضافت أنه في نهاية عام 2019، بلغ عدد الأسرة المستفيدة من توفير الدعم للسكن والغذاء 364 أسرة، وكان الاكتفاء للأسرة المستفيدة بواقع 28%، فيما بلغ عدد المتدربات بالجمعية 165 متدربة من المستفيدات، ونسبة إتقان المتدربين للتدريب 100% من أجل تمكين المرأة في قطاع المقاولات والاتصال وتأهيلها لسوق العمل.

وأشارت إلى أنه في ما يخص مشروع «خطوة» لتدريب ذوات المستوى التعليمي المنخفض على المهارات الوظيفية المتخصصة للعمل بالمصانع، والبحث لهن عن فرص وظيفية، تم تدريب 34 متدربة في مهارات التواصل وتنمية الوعي وغيرها بالمهارات الاحترافية، وتقوية التوجيهات السلوكية، وبلغ عدد الموظفات 16 موظفة بدعم من عدة جهات خيرية.

وأضافت، في ما يخص برنامج ريادة الأعمال، بلغ نسبة ارتفاع المشاريع المتعثرة 45%، والتزام المستفيدات بتسديد القروض 91% والعدد المستهدف للتدريب في مشروع «بسطة» 27 سيدة، ويهدف المشروع إلى تمكين السيدات البائعات بشكل عشوائي في مدينة أبها اقتصاديا من خلال تدريبهن على الإنتاج والبيع، وتأمين أكشاك بشكل جذاب مما يرفع نسبة الربح لمشاريعهن وتحسين مهارات إدارة المشروع.

وقالت، أقامت الجمعية العديد من المبادرات التطوعية، ومنها مبادرة «عسير تبرمج»، بمشاركة أطفال الجمعية مع جامعة الملك خالد بالشراكة مع مسك الخيرية، ومبادرة الأم القائدة بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية «إرشاد»، والتي تهدف إلى تثقيف المستفيدات في حل المشكلات التي تواجه الأسرة.