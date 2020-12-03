شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في المقر الرئيسي للنيابة العامة اليوم (الخميس) سعادة سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة لويس فيراز.
ورحب في بداية اللقاء بالسفير البرتغالي، منوّها بتميّز العلاقات التي تجمع بين البلدين.
من جانبه، عبّر السفير البرتغالي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتعلق بمذكرة التفاهم بين النيابتين في البلدين الصديقين.
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