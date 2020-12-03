شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة يُعدّون الطعام في مسكن وتوزيعه بصناعية أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت أمانة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة الشامل، مجموعةً من العمالة في صناعية أبها، استغلوا سكنهم موقعاً لإعداد الطعام وتوزيعه دون أدنى اعتبار للاشترطات النظامية والبلدية.

وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية، مجموعة من العمالة في الصناعية يقومون بنقل الطعام من سكنهم المجاور للمحل إلى بوفيه، حيث يتم إعداده وتجهيزه داخل السكن وتقديمه في البوفيه، موضحاً أن الفرق داهمت السكن.

وأضاف: المخالفات المرصودة تمثلت في كمية من العجين الخاص بإعداء الطعمية بما يُقارب من 27 كغم تظهر عليها علامات التلف وسوء الحفظ و15 كجم من الخضار والإيدامات المُعدّة من اليوم السابق، إلى جانب 5 كغم من الدجاج الفاسد الذي يظهر عليه التلف وسوء الرائحة، وعدد من الأواني والسكاكين غير الصالحة للاستخدام والتي يظهر عليها سوء النظافة، إضافة إلى كمية من الكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، لتلفها وسوء حفظها وتخزينها، موضحاً أنه تم إتلاف جميع المضبوطات الغذائية وغيرها، وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم، وتحرير محضر الزيارة والرفع به لاستكمال بقية الإجراءات، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع الأمانة في حالة وجود وملاحظة المخالفات بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة الرسمية التي خُصصت لاستقبال البلاغات والشكاوى عن طريق خدمة 940.