محمد بن مسعود - الدمام - عمل 843 عينة منذ بداية الاتفاقية وقع قسم المختبر بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، اتفاقية مع مركز الكلى بمستشفى الملك عبد العزيز لخدمة مرضى الكلى بالمستشفيات الطرفية. وقالت "صحة الطائف": إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الفحوصات وتخفيف العبء على مركز الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز. وأضافت: يتم سحب الفحوصات للمرضى بمراكز الكلى بالمستشفيات الطرفية، وترسل لمختبر مستشفى الصحة النفسية؛ مما يساهم في سرعة ظهور النتائج وإعادتها لمراكز الكلى. ولفتت إلى أنه تم عمل 843 عينة منذ بداية الاتفاقية، كما أن قسم المختبر بالمستشفى عمل 4554 تحليلًا مختلفًا لمرضى المستشفى، بالإضافة إلى سحب 765 عينة لنزلاء داري المسنين والرعاية الاجتماعية. مستشفى النفسية بالطائف يستقبل تحاليل مرضى كلى الطرفية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-03 وقع قسم المختبر بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، اتفاقية مع مركز الكلى بمستشفى الملك عبد العزيز لخدمة مرضى الكلى بالمستشفيات الطرفية. وقالت "صحة الطائف": إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الفحوصات وتخفيف العبء على مركز الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز. وأضافت: يتم سحب الفحوصات للمرضى بمراكز الكلى بالمستشفيات الطرفية، وترسل لمختبر مستشفى الصحة النفسية؛ مما يساهم في سرعة ظهور النتائج وإعادتها لمراكز الكلى. ولفتت إلى أنه تم عمل 843 عينة منذ بداية الاتفاقية، كما أن قسم المختبر بالمستشفى عمل 4554 تحليلًا مختلفًا لمرضى المستشفى، بالإضافة إلى سحب 765 عينة لنزلاء داري المسنين والرعاية الاجتماعية. 03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 05:13 PM عمل 843 عينة منذ بداية الاتفاقية عمل 843 عينة منذ بداية الاتفاقية وقع قسم المختبر بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، اتفاقية مع مركز الكلى بمستشفى الملك عبد العزيز لخدمة مرضى الكلى بالمستشفيات الطرفية. وقالت "صحة الطائف": إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الفحوصات وتخفيف العبء على مركز الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز. وأضافت: يتم سحب الفحوصات للمرضى بمراكز الكلى بالمستشفيات الطرفية، وترسل لمختبر مستشفى الصحة النفسية؛ مما يساهم في سرعة ظهور النتائج وإعادتها لمراكز الكلى. ولفتت إلى أنه تم عمل 843 عينة منذ بداية الاتفاقية، كما أن قسم المختبر بالمستشفى عمل 4554 تحليلًا مختلفًا لمرضى المستشفى، بالإضافة إلى سحب 765 عينة لنزلاء داري المسنين والرعاية الاجتماعية. ، مستشفى النفسية بالطائف يستقبل تحاليل مرضى كلى الطرفية ،

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