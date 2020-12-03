شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم " تخطر مدراء المدارس بأمرٍ هام بشأن الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أخطرت وزارة التعليم إدارة التعليم المستمر، أن الاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ لتعليم الكبار ستكون عن بعد لجميع المراحل الدراسية ولا يوجد حضور للدارسين.
وأوصت وزارة التعليم بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة إلكترونياً عن طريق منصة " مدرستي " أو النماذج الإلكترونية الأخرى وأما وبخصوص حضور المعلمين مازال مستمر والمتابعة لأعمالهم وجميع إجراءات الاختبارات، وفقا للزميلة " سبق ".
وكانت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر أقرت بأن اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ تعليم المستمر " الكبار " حضوريًا لجميع المراحل الدراسية مع تطبيق البرتوكولات الصحية الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر " التعليم " تخطر مدراء المدارس بأمرٍ هام بشأن الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.