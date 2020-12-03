شاهد.. جريان سيل شعيب الحثاقي بين الأرطاوية والمجمعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو جريان سيل شعيب الحثاقي بين الأرطاوية والمجمعة بالرياض بعد الأمطار التي تشهدها المملكة.
وشهدت منطقة الرياض استمرارية هطول الأمطار، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المنطقة.
كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.
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