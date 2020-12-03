شكرا لمتابعة خبر عن " حماية المستهلك " تكشف عن الرسوم الجمركية المعفاة للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك عن الرسوم الجمركية المعفاة للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنه يوجد إعفاء للأشخاص ذوي الإعاقة عند استيراد الأجهزة الخاصة بالمكفوفين وأجهزة تسهيل السمع للصم والبكم.

وأشارت إلى أنه يتم إعفاء الأشخاص من ذوي الإعاقة مباشرة من قبل الجمارك الواردة عن طريقة الإرسالية.

واشترطت الجمعية وجود بطاقة ذوي الإعاقة، وأن يكون الفرد من مواطني دولة مجلس التعاون، وأن يكون المنتج المستورد بحسب الإعاقة لغرض الاستخدام الشخصي.