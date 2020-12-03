شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاجرة بين شاب وآخرين داخل أحد المولات التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشبت مشاجرة بين شاب ورجال آخرين داخل أحد المولات التجارية، فيما ذكر رواد منصات التواصل الاجتماعي أن المشاجرة وقعت بعدما تحرش الشاب بفتاة.
وتحت وسم "فهد يدوس متحرش الراشد" أعاد المغردون في تويتر مقطع فيديو يظهر فيه المشاجرة، حيث وقعت مشاداة كلامية بين شاب وآخرين.
ولم يوضح المقطع بشكل مباشر الأسباب التي أدت لوقوع هذه المشاجرة إلا أن متداولي المقطع أكدوا أن الواقعة حدثت في المملكة وأن الشاب تحرش بفتاة أمام والدتها وأخواتها الصغار لذلك قام الشباب الآخرين بالشجار معه.
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