شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 230 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد . أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 230 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد . وأكدت الوزارة تعافي 368 حالة جديدة ، ووفاة 11 حالة ، - يرحمهم الله - . وسجلت الرياض أعلى الإصابات بـ 78 حالة تلتها مكة المكرمة بـ 42 حالة ، ثم المنطقة الشرقية بــ 29 حالة ، وجاءت باقي المدن وفقاً للتقرير التالي . إقرأ أيضا:

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