شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة اليوم الخميس انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا في المملكة إلى 607 حالة . كشفت وزارة الصحة اليوم الخميس انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا في المملكة إلى 607 حالة . وأكدت أن تلك الحالات تتلقى الرعاية الصحية في العنايات المركزة . وستوافيكم " صدى " بأعداد الإصابات اليوم فور الإعلان عنها .

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