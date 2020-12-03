شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يحسم الجدل حول خصم الأقساط من الدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الخميس مدى احتساب الأقساط ضمن دخل المواطن عند الإفصاح عنه .
وأكد حساب المواطن أنه يجب الإفصاح عن كامل بيانات الدخل دون خصم الأقساط أو الإلتزامات أو التأمينات ، وإدخال الراتب شامل جميع البدلات والعلاوات .
وشدد على أنه يجب تحديث البيانات إذا طرأ أي تغيير على الدخل بحد أقصى 15 يوم حتى لا يتوقف الدعم .
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