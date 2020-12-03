بالصور حفل ترفيهي لمريضات الصحة النفسية بجدة

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الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى): أقام قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمجمع إرادة ، والصحة النفسية-قطاع الخدمات النفسية بجدة ،، حفلاً ترفيهياً للنزيلات بجلسات وأجواء شعبية. أقام قسم الخدمة الاجتماعية الطبية بمجمع إرادة ، والصحة النفسية-قطاع الخدمات النفسية بجدة ،، حفلاً ترفيهياً للنزيلات بجلسات وأجواء شعبية. تخلل الحفل أهازيج شعبية ومسابقات وهدايا، وذلك ضمن الخطط العلاجية والبرامج التأهيلية ، والترفيهية الخاصة بالمرضى المنومين بالوحدات الداخلية . هذا وقد كان الهدف منه تحسين الحالة النفسية للمريضات ، ودمجهن مع الفريق العلاجي في اجواء مبهجة ومجددة للطاقات ، بعيداً عن الروتين خاصة وأن وضعهن الصحي قد يتطلب بقاءهم لفترات تعتبر طويلة إلى أن يتم استقرارهم النفسي.

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