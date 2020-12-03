المحكمة الجزائية تصدر حكمًا بالقتل على شخص والسجن لـ11 متهمًا

أصدرت المحكمة الجزائية حكمًا بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمدًا وعدوانًا وتحكم على 11 متهمًا بالسجن من 5 إلى 20 سنة.

وكشفت قناة الإخبارية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، عن أن تلك الأحكام جاءت بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.