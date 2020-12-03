إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد.. «بلدي» توضح التفاصيل

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، آلية وخطوات وإجراءات وكذلك شروط ومتطلبات إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد.

وكتبت منصة بلدي، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تيويتر"، تغريدة جاء فيها "عزيزي مالك أو مستثمر العقار، تأكد من حصولك على ترخيص السكن الجماعي للأفراد وفق الإشتراطات المحدثة قبل تاريخ تطبيق المخالفات.. يمكنك الإطلاع على الاشتراطات لخدمة رخص السكن الجماعي للأفراد عبر الرابط التالي (من هنا)".

الخطوات والإجراءات

وأوضحت منصة بلدي، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر موقعها الإلكتورني الرسمي، الخطوات التي يتطلبها تنفيذ خدمة إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد، وهي كالتالي:

- تحديد صفة مقدم الطلب

- تعبئة بيانات الطلب

- ارسال الطلب للاعتماد

- طباعة الترخيص بعد الاعتماد النهائي

وأكدت منصة بلدي، على أن تنفيذ خدمة إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد، يتطلب وجود سجل تجاري ساري في حال كان مقدم الطلب منشأة تجارية.

وأشارت المنصة التابعة للشؤون البلدية والقروية، إلى أن تنفيذ الخدمة يتم في مدة من 1 إلى 5 أيام عمل، بدون رسوم.

ونبّهت منصة بلدي، على ضرورة مراعات الاشتراطات التالية قبل الشروع في تقديم طلب خدمة إصدار ترخيص سكن جماعي، وهي كالتالي:

يجب أن يكون السجل التجاري ساريا.

مدة ترخيص السكن الجماعي للأفراد سنة.

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