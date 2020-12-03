المرور: 6 أيام على تطبيق «مخالفة المسارات» في 4 مدن سعودية

تتم عن طريق الرصد الآلي..
أوضح المرور السعودي، أنه سيبدأ تطبيق مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة، بعد ستة أيام، وذلك في أربع مدن مختلفة.
وذكر المرور، عبر تويتر، أنه متبق ستة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة: «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق»، وذلك في كل من «جازان - الطائف - الباحة - الجوف».
من جهة أخرى، أكد المرور، أن تخصيص مواقف لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة هو لضمان سلامتهم، وذلك بمناسبة اليوم لعالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
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