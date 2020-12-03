فقدان بطاقة الهوية الوطنية.. الأحوال المدنية توضح الإجراءات السريعة

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراءات المناسبة والمطلوب القيام بها بشكل سريع في حال فقدان المواطن لبطاقة الهوية الوطنية.

ونشرت منصة أبشر الموجهة للصم والبكم لمتابعة حساب الأحوال المدنية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجراف مصحوبًا بتغريدة جاء فيها عند فقدانك لبطاقة الهوية الوطنية سارع فورًا بالإبلاغ عنها عبر منصة أبشر.. الأحوال المدنية.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وكشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الخطوات اللازم على المواطن اتخاذها في حال فقدان الهوية الوطنية، وهي كالتالي:

- قم بالدخول عبر حسابك في منصة أبشر

- اختار"خدماتي

- حدد خدمات الأحوال المدنية

- اضغط على الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

- اختار الوثيقة المفقودة من القائمة

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة

- احجز موعدًا إلكترونيًّا عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

- التزم بالحضور في الوقت المحدد

تجديد الهوية الوطنية

ودعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين الذين انتهت صلاحية هوياتهم الوطنية لسرعة تجديدها لعدم التعرض للغرامة المالية.

وكتبت منصة أبشر الموجهة للصم والبكم لمتابعة حساب الأحوال المدنية، عبر تويتر، يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفاديًّا للغرامة المالية.

وتصدر بطاقة الهوية الوطنية من الأحوال المدنية لمدة عشر سنوات، وبالتالي يلزم تجديدها مع انتهاء المدة أو حتى قبل انتهائها لتجنب التأخر وفرض غرامة نتيجة ذلك، وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وهي كالتالي:

قم بفتح موقع أبشر.

قم باختيار أبشر للأفراد.

قم بتسجيل معلومات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ومنها خدمة تجديد بطاقة الهوية.

قم بكتابة البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على تقديم الطلب.

وفي حالة تجديد بطاقة الأحوال بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.

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