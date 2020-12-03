السعودية اليوم / أمين تبوك يوقع عقدين لمشروعات خدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت الـ 52 مليون ريال



تبوك 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

وقع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم , عقدين لمشروعات خدمية بمدينة تبوك تجاوزت الـ 52 مليون ريال.

وأوضح آل محفوظ أن العقد الأول يتضمن استكمال وتشغيل نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله بتبوك بقيمة تجاوزت ال 47 مليون ريال , والعقد الثاني مشروع أنسنة المدن وانشاء ممرات للمشاة ودورات مياه في الحدائق العامة بالمدينة تجاوزت الـ4 ملايين ريال وتسعى الأمانة لتوفير جميع الخدمات البلدية وتقديمها بكفاءة عالية خدمة لسكان المنطقة وزوارها .

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15:40ت م

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