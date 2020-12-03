شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول والتسجيل في مركز «911» للرجال بعد غد السبت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، وجندي) رجال.
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 / 4 / 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.
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