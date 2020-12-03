شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية" تطلق عدداً من المبادرات احتفاءً بيوم التطوع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذه المبادرات والأنشطة تهدف لترسيخ قيمة التطوع بالمجتمع وإبراز جهود المتطوعين، ضمن روزنامة بمختلف مدن ومحافظات المملكة احتفاء بهذا الحدث العالمي، مبيناً أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة بالمجال التطوعي، ساهم بترسيخ ثقافة التطوع في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن، حتى أصبحت المملكة رائدة على مستوى دول العالم في تحقيق النجاحات الكبيرة بمنظومة الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع التي تكاملت خلالها جهود الأفراد والجهات الرسمية.
وأشار إلى أن المبادرات تتضمن ملتقى التطوع بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، ونشر ثقافة التطوع بالمجتمع وعرض التجارب التطوعية المؤثرة مجتمعيا من خلال بعض الأركان، إضافة لإطلاق مبادرة (رصيف التطوع) الذي يسلط الضوء على العمل التطوعي بالمملكة وتكريم رواد التطوع، كما ستعمل الأمانة ضمن اليوم السعودي والعالمي للتطوع على توقيع عدد من الشراكات المجتمعية وإطلاق نخبة من المبادرات المهتمة بالمجال البلدي في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
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