اليابان تودع السيارات العاملة بالبنزين والديزل.. كوكب بلا عوادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الحكومة اليابانية الإعلان عن خطوات ملموسة لوقف بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل.

وتأتي الخطة في إطار جهود طوكيو لجعل اليابان خالية من العوادم الكربونية الناتجة عن الوقود التقليدي بحلول 2050.

خطة القرن

ولن تنتظر اليابان كثيرا لتحقيق هدفها، إذ أعلنت إذاعة إن.إتش.كيه اليابانية اليوم الخميس أن الحكومة تستهدف أن تكون كل السيارات التي سيتم بيعها في أسواق اليابان بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي إما هجين أو كهربائية.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الحكومة اليابانية تستهدف الوصول بحصة السيارات الكهربائية إلى 100% من إجمالي مبيعات السيارات في اليابان خلال 15 عاما فقط.

ويعني هذا خروج السيارات التي تعمل بمحركات بنزين تماما من سوق السيارات الجديدة.

الثلث ليس كافيا

وتبلغ حصة السيارات الكهربائية والهجين من سوق السيارات الجديدة في اليابان حاليا حوالي 29% من إجمالي السيارات الجديدة التي يتم بيعها بواقع 5.2 مليون سيارة سنويا.

ورغم نجاح شركة تويوتا موتور كورب اليابانية في نشر السيارات الهجين من خلال سيارتها الناجحة بريوس، فإن شعبية السيارات الكهربائية والهجين تراجعت في اليابان خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا أيضا رغم أن الشركات اليابانية من بين أكبر منتجي السيارات الهجين في العالم.

وسجلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجين في اليابان خلال العام الماضي تراجعا مقارنة بالعام السابق.

وقال دياني لوه محلل شؤون الطاقة والطاقة المتجددة في مؤسسة فيتش سليوشنز "إذا تم اتخاذ هذا القرار بالفعل على مستوى اليابان وتم تنفيذه، فإنه سيخلق طلبا جديدا على الطاقة ويكون خبرا سارا بالنسبة لشركات المرافق".

ومن غير المنتظر أن يؤدي ذلك التحول إلى زيادة في استهلاك الكهرباء باليابان بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي نظرا لتراجع معدلات النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع نسبة المسنين بين سكان اليابان.