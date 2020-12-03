قواعد مستحدثة في تحديث WhatsApp الجديد

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن يقوم WhatsApp بتحديث شروط الخدمة الخاصة به في عام 2021، مما يجبر المستخدمين على الموافقة على قواعد الخصوصية الجديدة أو يفقدون الوصول إلى التطبيق.

تحديث WhatsApp الجديد

وشارك موقع WaBetaInfo المختص بتتبع تحديثات وميزات تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp لقطات من ما أسماه بـ تحديثات الشروط وسياسة الخصوصية، موضحًا أن الشروط الجديدة تتعلق بكيفية معالجة تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم لبيانات المستخدم.

وينص التحديث على أنه من خلال النقر على موافق Agree، فإنك تقبل البنود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021، وبعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول البنود الجديدة لمواصلة استخدام التطبيق أو يمكنك دائمًا حذف حسابك.

وعادةً لا يعلق المسؤولون في واتساب على التحديثات التي لم يتم إصدارها ولكنهم أكدوا لصحفية The Independent البريطانية أنه يجب على جميع المستخدمين قبول الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير 2021 إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام التطبيق.

وقال متحدث باسم الشركة إن التغييرات متعلقة بحماية بيانات المستخدمين.

وكان قد واجه التطبيق انتقادات بشأن كيفية عمله منذ أن اشتراه فيسبوك في 2014 بصفقة قيمتها 19 مليار دولار، وفي عام 2018، استقال مؤسس WhatsApp جان كوم من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وسط مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات، حيث جاءت استقالته بعد صراع غير قابل للتوفيق بشأن قرار فيسبوك باستخدام البيانات الشخصية لغرض الإعلان.

وقال الشريك المؤسس بريان أكتون، والذي ترك التطبيق أيضًا، في مقابلة مع فوربس بعد مغادرته: لقد قمت ببيع خصوصية المستخدمين، ارتكبت هذا الخطأ وأعيش مع ذنب ذلك كل يوم.

وفي العام الماضي، ادعى مؤسس تطبيق المراسلة المنافس تيليجرام Telegram أن WhatsApp لن يكون آمنًا أبدًا بعد الكشف عن عيب أمني ضخم يهدد خصوصية 1.5 مليار مستخدم.



