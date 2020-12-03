المرور السعودي: المناطق الجديدة للرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات

بدأت المديرية العامة للمرور السعودية في تطبيق الرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات الجديدة التي أعلنت عنها من قبل، وأوضحت عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه⁩ سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة: عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، وذلك بعد 7 أيام في عدد من المناطق مثل (جازان – الطائف – الباحة – الجوف)، مشددة على عدم التعاون في تطبيق العقوبات على المخالفين في جميع أنحاء المملكة، من أجل تقليل حوادث الطرق.

مخالفات حدود المسارات

وأضاف المرور أنه سيتم تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تجاوز المسارات المحددة في ⁧‫الجوف‬⁩ والباحة‬⁩ خلال الأسبوعين المقبلين، أي في الدورة الثانية التي يتم تعميمها على جميع المناطق، لافتة إلى أن الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، سلوك حضاري يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وهو ما ينعكس بشكل واضح وسريع على التقليل من زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحوادث، التي كانت مشكلة تؤرق الجهات المسؤولة في السابق.

واستخدام التقنيات الحديثة في الرصد

وأكدت المديرية العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية، أن تطبيق تلك الخطة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي يتم استخدام التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي لرصد مثل هذه المخالفات، ولتنظيم حركة السير على كل التقاطعات.