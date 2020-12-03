، فتح باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد كورونا في موسكو اعتبارًا من الغد ،

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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لتطعيم سكان المدينة من بعض الفئات ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من يوم غدٍ الرابع من ديسمبر.
وأوضح سوبيانين اليوم الخميس على موقعه الرسمي في الإنترنت أن باب التسجيل سيفتح للموظفين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مذكرًا بأن الرئيس فلاديمير بوتين وجه أمس بإطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الفيروس التاجي في البلاد بحلول نهاية الأسبوع القادم وضمان تطعيم المواطنين من مجموعات الخطر بالدرجة الأولى.
وأكد العمدة أن مراكز التطعيم في موسكو ستفتح أبوابها اعتبارًا من الخامس من ديسمبر، مضيفًا أن السلطات ستوسع قائمة الفئات الاجتماعية التي يجري تسجيلها للتطعيم مع وصول دفعات جديدة من اللقاح.
ووفق روسيا اليوم أشار عمدة موسكو إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وسيتيح التأكد من فعالية الآلية الهائلة للتطعيم الجماعي.
ولفت سوبيانين إلى تهيئة كافة البنى التحتية المطلوبة لإطلاق حملة التطعيم العام ضد كورونا في العاصمة، بما في ذلك تحضير المستودعات والثلاجات الثابتة والقابلة للتنقل بهدف تخزين اللقاح ونقله، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية.عمدة موسكو سيرغي سوبيانين
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 02:54 PM
عمدة العاصمة: للموظفين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعيةفتح باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد كورونا في موسكو اعتبارًا من الغد
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لتطعيم سكان المدينة من بعض الفئات ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارًا من يوم غدٍ الرابع من ديسمبر.
وأوضح سوبيانين اليوم الخميس على موقعه الرسمي في الإنترنت أن باب التسجيل سيفتح للموظفين في قطاعي التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مذكرًا بأن الرئيس فلاديمير بوتين وجه أمس بإطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الفيروس التاجي في البلاد بحلول نهاية الأسبوع القادم وضمان تطعيم المواطنين من مجموعات الخطر بالدرجة الأولى.
وأكد العمدة أن مراكز التطعيم في موسكو ستفتح أبوابها اعتبارًا من الخامس من ديسمبر، مضيفًا أن السلطات ستوسع قائمة الفئات الاجتماعية التي يجري تسجيلها للتطعيم مع وصول دفعات جديدة من اللقاح.
ووفق روسيا اليوم أشار عمدة موسكو إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وسيتيح التأكد من فعالية الآلية الهائلة للتطعيم الجماعي.
ولفت سوبيانين إلى تهيئة كافة البنى التحتية المطلوبة لإطلاق حملة التطعيم العام ضد كورونا في العاصمة، بما في ذلك تحضير المستودعات والثلاجات الثابتة والقابلة للتنقل بهدف تخزين اللقاح ونقله، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية.
، فتح باب التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد كورونا في موسكو اعتبارًا من الغد ،
المصدر : الخليج 365
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