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محمد بن مسعود - الدمام - قلد الأمير خالد بن بندر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في مكتبه بالسفارة العقيد البحري عبدالله بن عايض بن حبيتر الحربي، من منسوبي الملحقية العسكرية في بريطانيا، رتبته الجديدة "عقيد"، مهنئاً إياه على الترقية، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.
بدوره، ثمن العقيد البحري عبدالله الحربي هذه الثقة الكريمة، داعياً الله عز وجل أن تكون داعمة له لبذل المزيد من العطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 02:47 PMخالد بن بندر يقلد "الحربي" رتبة عقيد بالملحقية العسكرية ببريطانيا
قلد الأمير خالد بن بندر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في مكتبه بالسفارة العقيد البحري عبدالله بن عايض بن حبيتر الحربي، من منسوبي الملحقية العسكرية في بريطانيا، رتبته الجديدة "عقيد"، مهنئاً إياه على الترقية، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في عمله.
بدوره، ثمن العقيد البحري عبدالله الحربي هذه الثقة الكريمة، داعياً الله عز وجل أن تكون داعمة له لبذل المزيد من العطاء لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
، خالد بن بندر يقلد "الحربي" رتبة عقيد بالملحقية العسكرية ببريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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