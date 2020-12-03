شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة الجزائية: الحكم بالقتل بحق شخص والسجن لـ 11 متهم آخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت المحكمة الجزائية اليوم الخميس حكم بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً . أصدرت المحكمة الجزائية اليوم الخميس حكم بالقتل بحق شخص قتل رجل أمن عمداً . كما أصدرت المحكمة قرارها بسجن 11 متهم لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 عام بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

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