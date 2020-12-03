شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف سر الأجواء الشبه دافئة اليوم رغم دخول المربعانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الخميس سبب الأجواء الشبه دافئه رغم بدء موسم المربعانية ، والمعروف بطقسه البارد .
وأكد أن ذلك يعود لسببين رئيسيين ، السبب الأول طبيعي وهو أن أول المربعانية " وسم " أي أنها تتسم بأجواء موسم الوسم وهو أغلبه معتدل .
أضاف أن السبب الثاني " مناخي " وهو هطول الأمطار لأن المطر يكسر حدة المربعانية ، فإذا خُلطت برطوبة تكون دافئة ، وإذا خُلطت بجفاف تكون باردة ، ويكون البرد الشديد في منتصف المربعانية .
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