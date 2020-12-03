شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تعلن عن خدمة جديدة لذوي الإعاقة في جميع فروعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس عن خدمة جديدة لذوي الإعاقة بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لهم . أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس عن خدمة جديدة لذوي الإعاقة بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لهم . وأكدت " الجوازات " أنه تم تخصيص خدمة الشباك السيار ومكاتب خاصة في كافة فروع الجوازات في المملكة لتسهيل إنهاء إجراءاتهم وتوفير المزيد من الجهد والوقت لهم.

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