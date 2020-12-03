شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح توقيت تجديد الهوية الوطنية لذوي الإحتياجات الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الخميس توقيت تجديد الهوية الوطنية لذوي الإحتياجات الخاصة ، وذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لهم . أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الخميس توقيت تجديد الهوية الوطنية لذوي الإحتياجات الخاصة ، وذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي لهم . وأكدت أن بإمكانهم تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يوم قبل انتهاء صلاحيتها ، وذلك تجنباً لتوقف المصالح والغرامة المالية . كما حذرت " الأحوال المدنية " من رهن الهوية الوطنية أو أي من الوثائق الرسمية لدى أشخاص أو منشآت كمحطات الوقود أو تأجير السيارات .

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