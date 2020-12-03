شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "النمر" يوضح طريقة إنقاذ المصاب بالنوبة القلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس طريقة إنقاذ المصاب بالنوبة القلبية .

وأكد " النمر " في فيديو توعوي لوزارة الصحة أن أول إجراء ينبغي فعله هو الإتصال بالإسعاف ، ثم إعطاء حبة إسبرين .

وأضاف أنه ينبغي مراقبة ضغط الدم ونبض القلب ، مشدداً على أن أهم الخطوات قدوم الإسعاف وكلما كان قدومها أسرع كان هناك إمكانية لإنقاذ المريض .