الجوازات السعودية: تخصيص «الشباك السيّار» لتسهيل خدمات ذوي الإعاقة

أكدت المديرية العامة للجوازات أنها تقدم خدماتها للجميع بلا استثناء، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، الذين خصصت لهم «الشباك السيّار» لتسهيل إنهاء إجراءاتهم، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت مديرية الجوازات- عبر تويتر- أنه «سعيًا إلى تقديم خدمات الجوازات بكفاءة وجودة أعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد خصصت المديرية العامة للجوازات خدمة الشباك السيّار ومكاتب خاصة في كل فروع الجوازات في المملكة، لتسهيل إنهاء إجراءاتهم وتوفير المزيد من الجهد والوقت عليهم».

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