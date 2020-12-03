10 وصايا من «السديس» للمرابطين بالحد الجنوبي

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببسالة وبطولات جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا ودورهم في الحفاظ على أمن وسلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال الشيخ السديس للمرابطين في الحد الجنوبي؛ أوصيكم بما أوصاكم به سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها.

وتابع قائلا: كما أوصيكم بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، والإخلاص لله في كل أموركم، وحسن الثقة به وطلب العون منه واحتساب الأجر من الله تعالى لمن أصيب في سبيل الله أو قتل وبجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسؤوليكم المستمدة من توجيهات ولاة الأمر.

وكان مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وجه- في وقت سابق- كلمة عبر- الاتصال اللاسلكي- للمرابطين في الحد الجنوبي؛ حيث أوصاهم فيها بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها.

وقال: «أحيي فيكم شجاعتكم وصبركم وأهنئكم على جهادكم ورباطكم في سبيل الله». وذكرهم سماحته ببعض الآيات والأحاديث التي تزيدهم قوة بإذن الله.

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