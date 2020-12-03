خدمة «التعريف الإلكتروني».. وكالة الأحوال المدنية تعدِّد المزايا

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مزايا خدمة التعريف الإلكتروني، موضحة أنها تمكِّن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة «أبشر».

وقال الحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع «تويتر»: «خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية».

وأشارت غلى مميزات الخدمة والتي جاءت كالآتي:

- توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في مكاتبنا.

- تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم وجود الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

- الخدمة تغني عن استخدام الورق.

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