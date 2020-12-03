لـ«الصم».. الأحوال المدنية توضِّح التوقيت المناسب لتجديد الهوية الوطنية

وفق حساب «أبشر»
جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تذكيرها لذوي الاحتياجات الخاصة، بضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها.
وذكر حساب «أبشر الموجهة للصم» التابع للأحوال المدنية- عبر تويتر- أنه «يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية».
يُذكر أن العالم يحتفي اليوم 3 ديسمبر، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهة أخرى، وجهت الأحوال المدنية نصيحة بعدم رهن الوثائق الرسمية، قائلة «أيا كانت الأسباب.. لا ترهن وثائقك الرسمية».
وطالبت بعدم رهن الوثائق الرسمية لدى الفنادق او المحلات التجارية أو الاستراحات أو القطاعات الحكومية والخاصة، او محطات الوقود او محلات تأجير السيارات أو محلات تأجير الدراجات النارية أو المستشفيات.
اقرأ أيضا:
هل يمكن استخراج كارت العائلة بعد وفاة رب الأسرة؟.. «الأحوال المدنية» تجيب
إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا.. أبشر تحدد الشروط
تجديد الهوية.. الأحوال المدنية توضح حالة غياب ولي الأمر
كانت هذه تفاصيل خبر لـ«الصم».. الأحوال المدنية توضِّح التوقيت المناسب لتجديد الهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.