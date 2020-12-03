السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية سيعرت التركية



أنقرة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية " آفاد" أن الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان في قضاء "قورتالان"، وعلى عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأكدت مصادر رسمية أن الزلزال لم يسفر عن أضرار في مركز الولاية وقضاء قوتالان، مشيرة إلى أن فرق "آفاد" تواصل أعمالها بالمناطق الريفية الأخرى لتقييم الأوضاع.

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13:29ت م

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