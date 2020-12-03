السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة



عرعر 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاستقبالات بالإمارة، عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، يرافقهم أعضاء مجلس إدارة جمعية الإصرار لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجلس إدارة الجمعية

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن رؤية المملكة 2030 أكدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، وتسخير الإمكانيات كافة لخدمتهم، إضافة لإيجاد منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة، مؤكداً أن الإعاقة أصبحت محفزاً لأصحابها وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة، لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات كافة والعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار سموه إلى حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، على تسخير الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، سائلاً المولى - عز وجل - أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي، ومستشار سمو الأمير للقطاع غير الربحي أمين مجلس المنطقة الدكتور أحمد الفريسي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بدر بن زعل التمام.

// انتهى //

13:26ت م

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عرعر 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاستقبالات بالإمارة، عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، يرافقهم أعضاء مجلس إدارة جمعية الإصرار لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر".وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن رؤية المملكة 2030 أكدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، وتسخير الإمكانيات كافة لخدمتهم، إضافة لإيجاد منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة، مؤكداً أن الإعاقة أصبحت محفزاً لأصحابها وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة، لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات كافة والعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.وأشار سموه إلى حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، على تسخير الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، سائلاً المولى - عز وجل - أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله الشمروخي، ومستشار سمو الأمير للقطاع غير الربحي أمين مجلس المنطقة الدكتور أحمد الفريسي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بدر بن زعل التمام.// انتهى //13:26ت م0073

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