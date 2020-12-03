السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 1,317 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,317 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 585 حالة، مشيرة إلى شفاء 655 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157,035 حالة.

// انتهى //

13:13ت م

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أبوظبي 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 172,751 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجّلت خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 585 حالة، مشيرة إلى شفاء 655 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157,035 حالة.// انتهى //13:13ت م0067

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