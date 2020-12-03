السعودية اليوم / ليبيا تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة



طرابلس 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت ليبيا أمس 762 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 84 ألفا و849 حالة، منها 28 ألفا و333 نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1212 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 592 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و304 حالات.

// انتهى //

13:03ت م

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طرابلس 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجّلت ليبيا أمس 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 84 ألفا و849 حالة، منها 28 ألفا و333 نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1212 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 592 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و304 حالات.// انتهى //13:03ت م0064

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