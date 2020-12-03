السعودية اليوم / بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت



الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) - رجال - .

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 / 4 / 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .

// انتهى //

13:03ت م

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