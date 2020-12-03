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2020-12-03 بدء القبول في المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 على عدد من الرتب العسكرية للرجال متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل في المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) – رجال – .

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 / 4 / 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 1442 هـ على الرابط التالي: (هنا) .



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