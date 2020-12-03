6 نصائح للمحافظة على ترطيب الجسم

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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عند ممارسة الرياضة أو بذل الجهد الكبير يفقد الإنسان كمية كبيرة من الماء عبر التعرق، مما يسبب فقدان الماء والأملاح من خلال الجلد، وحدوث الجفاف، وفي هذه الحالة يجب تعويض الماء الذي يفقد بشرب كمية كافية من السوائل.

لتران من الماء:

ويبين استشاري التغذية العلاجية الدكتور مسفر البدر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن مقدار التعرق يختلف من شخص لآخر بسبب عدة عوامل منها كثافة ومدة التمرين الرياضي، ودرجة الحرارة البيئية، والملابس التي يرتديها الشخص أثناء التدريب، إذ يقدر متوسط معدل التعرق بين 0.5-2.0 لتر/ساعة أثناء التمرين، وهذا ما يدعو إلى ضرورة تناول ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًّا بغض النظر عن العناصر الأخرى مثل الشاي والقهوة والعصائر الأخرى، فالرياضيون يحتاجون إلى كمية أعلى، وينطبق هذا الحال على العاملين في الميدان.

6 نصائح هامة:

وتابع أن هناك 6 نصائح هامة يجب إتباعها من قبل الرياضيين والعاملين في الميدان وهي:

⁃ تناول كمية معتدلة من السوائل قبل وأثناء وبعد ممارسة الرياضة، خاصة في الطقس الحار لمنع الجفاف.

⁃ تناول كميات قليلة من الماء بشكل متكرر بدلاً من كميات كبيرة أقل.

⁃ شرب المشروبات الباردة لخفض درجة حرارة الجسم وتقليل التعرق.

⁃ تتبع فقدان العرق عن طريق قياس الوزن قبل التمرين وبعده، مع محاولة استبدال كمية الماء التي تم فقدها في العرق بشرب الكمية نفسها من السوائل، وذلك بشرب نحو 1.25-1.5 لتر من الماء لكل كيلوجرام من وزن الجسم يُفقد أثناء التمرين من خلال العرق.

⁃ الانتباه لكمية ولون البول، حيث تشير وجود كمية كبيرة من البول الصافي إلى أن الجسم يحصل على كمية كافية من الماء، كما تشير الكميات الصغيرة من البول، أو البول الأصفر الداكن أو المركز إلى الجفاف.

⁃ تجنب المشروبات الغازية عند الشعور بالعطش، إذ يعتبر الماء أفضل خيار ما لم يتم التدريب بكثافة عالية لأكثر من ساعة، لأنه يرطب دون الحصول على السعرات الحرارية الزائدة، أو السكريات، والأحماض الموجودة في بعض المشروبات الغازية التي يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان.

أضرار مشروبات الطاقة:

وأكد البدر أنه يمكن تناول كأس من الحليب بعد التمرين، حيث يحتوي على معادن يمكن أن تحل محل المفقودة عن طريق التعرق، فضلًا عن توفير العناصر الغذائية التي تدخل في وظيفة العضلات وصحة العظام مثل البوتاسيوم والكالسيوم، كما يحتوي بشكل طبيعي على بروتين عالي الجودة وبعض الكربوهيدرات على شكل لاكتوز، ويجنب تجنب تناول مشروبات الطاقة فهي تحتوي على مكونات أخرى ذات خصائص منشطة مثل الكافيين، ويحتوي بعضها على نسبة عالية من السكريات، مما قد يؤدي إلى مخاطر على الجسم.



