"أمانة الشرقية" و"تطوير الشرقية" تطلقان حزمة من عقود الأعمال المشتركة

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):وقعت أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم الخميس 18/04/1442هـ، بمقر الأمانة، عقود إطلاق مجموعة من المشروعات التنموية، وذلك خلال لقاء جمع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، وعدد من قيادات الأمانة والهيئة.
يأتي ذلك امتداداً للشراكة المستمرة والعمل التكاملي بين الهيئة والأمانة، انطلاقا من مواءمة التوجهات لتوحيد القرار التنموي وصولاً إلى تنفيذ مشاريع نوعية، تحقق مستهدفات التطوير الشامل، والتنمية المستدامة والمتوازنة، وتقديم حلول مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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