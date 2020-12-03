وزارة الصحة توجِّه نصيحة حول شرب المياه خلال الأيام الباردة

أكدت وزارة الصحة، ضرورة شرب المياه خلال موسم الشتاء والأيام الباردة، مشيرة إلى أهميتها لصحة الجسم.

ونصح حساب «عش بصحة» التابع للوزارة- عبر تويتر- المواطنين، بعدم نسيان شرب المياه خلال الأجواء الباردة، قائلًا: «لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء».

وأشارت وزارة الصحة إلى أن شرب المياه يعمل على أربع فوائد، وهي: تحسين جهاز المناعة، والمساعدة على التفكير بشكل أفضل، والمساعدة في فقدان الوزن، وتخليص الجسم من السموم.

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