تمديد الزيارة العائلية.. «الجوازات السعودية» تجدِّد التذكير بالآلية

تتم عبر منصة «أبشر»
جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية تمديد الزيارة العائلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بالنسبة للزيارة العائلية المتعددة هل يشترط الخروج والعودة للمملكة حتى أتمكن من تجديد تسعين يومًا إضافية؟».
ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريان التأشيرة بـ ٧ أيام ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء».
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