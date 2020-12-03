تمديد الزيارة العائلية.. «الجوازات السعودية» تجدِّد التذكير بالآلية

جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية تمديد الزيارة العائلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بالنسبة للزيارة العائلية المتعددة هل يشترط الخروج والعودة للمملكة حتى أتمكن من تجديد تسعين يومًا إضافية؟».

ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريان التأشيرة بـ ٧ أيام ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء».

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