

جدة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

10:59ت م

0030





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظتي جدة ورابغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.