السعودية | السعودية تشارك في مؤتمر دعم لبنان.. وتؤكد ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 55 ثانية - 11:27 صباحًا, 3 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، المنعقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات بينها الأمم المتحدة.
وأكد موقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني، مشيرا لاستجابة المملكة العاجلة بتقديم المساعدات للشعب اللبناني عبر تخصيص جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لنقل المواد الإغاثية المتنوعة، إضافة لاستمرار فرع المركز في بيروت بتوزيع السلال الغذائية لجميع المحتاجين إثر حادثة تفجير مرفأ بيروت.
وشدد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، وإعادة الإعمار بما يلبي تطلعات اللبنانيين وآمالهم، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
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