شكرا لقرائتكم خبر عن «يسّر»: 81 % معدل نضج الخدمات الإلكترونية الحكومية والان مع التفاصيل
وبين المهندس العسيري أن الجاهزية التقنية والحكومة الذكية قد أسهمتا في تقديم خدمات مساعدة المواطنين في الخارج الراغبين في العودة إلى المملكة، إذ سجل في هذه الخدمة أكثر من 85 ألف مواطن، إضافة إلى دعم العملية التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب، في وقت وجيز وبعد أقل من 10 ساعات من قرار تعليق الدراسة، حيث انتقلت كافة المدارس والجامعات السعودية إلى منصات التعليم عن بعد.
يذكر أن التطور الكبير في التحول الرقمي الحكومي في رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال المنصات الرقمية، دفع البنك الدولي في مقال نشر على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إلى الإشادة بدور التحول الرقمي في المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجد، مستعرضاً جهود المملكة في توفير البنية الرقمية المتينة، وحوكمة القطاع وقدرته على التجاوب السريع مع الجائحة.
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