، 3 طرق فعالة للتخلص من نزلة البرد بسرعة ،

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عددت الطبيبة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية سارة جارفيس في مقابلة مع إكسبرس، ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.
الأولى هو رذاذ الحلق؛ حيث أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًّا ضد الميكروبات.
وقالت وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الخميس: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف، ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".
النصيحة الثانية التي قدّمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية؛ حيث أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء.
الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي، أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه (الحمضيات، والفلفل، والبروكلي، وملفوف بروكسل، والبطاطس).
وفي وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.
ووفقًا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوّي جهاز المناعة. تساعد أيضًا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.الطبيبة البريطانية نزلات البرد
3 طرق فعالة للتخلص من نزلة البرد بسرعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-03
عددت الطبيبة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية سارة جارفيس في مقابلة مع إكسبرس، ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.
الأولى هو رذاذ الحلق؛ حيث أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًّا ضد الميكروبات.
وقالت وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الخميس: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف، ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".
النصيحة الثانية التي قدّمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية؛ حيث أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء.
الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي، أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه (الحمضيات، والفلفل، والبروكلي، وملفوف بروكسل، والبطاطس).
وفي وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.
ووفقًا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوّي جهاز المناعة. تساعد أيضًا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:55 AM
قدّمتها طبيبة بريطانية ومقدمة برامج تلفزيونية
عددت الطبيبة البريطانية ومقدمة البرامج التلفزيونية سارة جارفيس في مقابلة مع إكسبرس، ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.
الأولى هو رذاذ الحلق؛ حيث أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًّا ضد الميكروبات.
وقالت وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الخميس: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف، ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".
النصيحة الثانية التي قدّمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية؛ حيث أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء.
الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي، أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه (الحمضيات، والفلفل، والبروكلي، وملفوف بروكسل، والبطاطس).
وفي وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.
ووفقًا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوّي جهاز المناعة. تساعد أيضًا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.
، 3 طرق فعالة للتخلص من نزلة البرد بسرعة ،
المصدر : الخليج 365
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